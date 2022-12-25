Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В воздушном пространстве Украины зафиксировали Санту

25.12.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В воздушном пространстве Украины зафиксировали Санту

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало на своей Facebook-странице скриншот карты проекта Flightradar24, на котором зафиксирован полет над Украиной оленьей упряжки Санты.
"Воздушные силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", - гласит подпись к скриншоту.
По традиции Санта-Клаус накануне католического Рождества вылетает с Северного полюса, чтобы развезти подарки. Его передвижение отображается на сайте проекта Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире.



Теги: Украина, Санта Клаус, небо, Flightradar24
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх