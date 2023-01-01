Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года12:00
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств12:00
- В воздушном пространстве Украины зафиксировали Санту11:00
- В России заявили об обстреле Белгородской области13:00
- УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами"14:00
- В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ17:00
- В "Укроборонпроме" рассказали о новых беспилотниках для ВСУ15:00
- В США презентовали новейший стратегический стелс-бомбардировщик15:00
- В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"17:00
- В Украине создали приложение для мониторинга отключений света13:00
Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года
01.01.2023 12:00
Погода в январе 2023 года будет характерна для второго месяца зимы. И температура воздуха, и количество осадков – близки к норме, прогнозируют в Укргидрометцентре, сообщает ICTV.
По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается в диапазоне от 0 до -5 градусов мороза.
В Крыму +1, +2 – это 1-1,5 градуса выше нормы, в восточных и северо-восточных областях – близко к норме.
Относительно осадков, здесь тоже без аномалий — ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма — до 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%).
Теги: Украина, январь, прогноз погоды
Читайте также:
- К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- В Пенсионном фонде Украины разъяснили особенности выплаты пенсий за январь 2017 года
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать
- Гeнштaб ВСУ oпpeдeлитcя c необходимостью пpoвeдeния ceдьмoй вoлны мoбилизaции в янвape-фeвpaлe
- В Украине началась выплата пенсий за январь 2017-го
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года12:00
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными18:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе