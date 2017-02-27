Все рубрики раздела
- Надоедливые SMS-ки: как избавиться от такси-спама08:55
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Украинские программисты отметили свой праздник ударной операцией #op256thDay (ВИДЕО)16:21
- Мариуполь стал первым городом в прифронтовой зоне, где заработала 3G связь18:26
- Роман Бочкала: "Происходит жесткая контр-информационная борьба"17:42
- Акционеры Facebook подают в суд на Цукереберга17:04
- Телефонные SIM-карты прекращают своё существование17:13
- Сегодня в Украине отмечается День радио, телевидения и связи10:51
- Facebook запустит телепорт для пользователей, а Google будет доставлять товары с помощью беспилотников09:44
- Facebook прирастет новой кнопкой07:21
Надоедливые SMS-ки: как избавиться от такси-спама
После выхода на украинский рынок приложений Uber, затем "Яндекс.Такси", маркетологи вплотную занялись SMS-рассылками. Владельцы телефонов иногда получают по несколько сообщений в день. Но есть некоторые способы избавиться от надоедливых смс, передает AIN.ua.
Советы мобильных операторов
В "Киевстар" заявляют, что по их правилам компания, которая проводит рекламную рассылку, всегда должна предусмотреть возможность для абонента отказаться от получения SMS, даже если раньше он согласился их получать.
Рассылки, которые проходят без согласия абонентов, расцениваются как спам. В компании советуют несколько способов:
1. Обращаться в службы, которые рассылают такие уведомления, чтобы номер исключили из рассылки. Малоэффективно, учитывая количество подобных SMS каждый день.
2. Можно обратиться в колл-центр. Оператор связи по обращению абонента может вообще заблокировать функцию получения SMS-рассылок - но в этом случае рассылки, которые абонент хочет получать, также перестанут приходить, к примеру, те же SMS от интернет-банкинга.
В "Vodafone Украина" также отмечают, что если от абонентов поступает на контент-провайдера (компанию, которая осуществляет рассылку) много жалоб, оператор проводит проверку.
Если в результате обнаруживается нарушение - отправка SMS без согласия абонента, оператор может разорвать договор с контент-провайдером.
- По тем клиентам, которые подписывали с нами договор, жалоб от абонентов до сих пор не поступало, - сообщает оператор.
Речь может идти и об SMS-агрегаторе, у которого много мелких клиентов. В этом случае процедура проверки аналогичная.
- Абоненты, как правило, звонят своему оператору, и мы запускаем процесс проверки, переговоров с другими операторами с требованием внести номер в блек-лист по жалобе абонента. Самый надежный и быстрый способ отписаться от рассылок – позвонить тому, от кого получаете спам, – советуют в Vodafone.
Приемы по борьбе со спамом
Если через оператора отписаться от спама не вышло, есть еще несколько простых способов.
1. Для Android существуют менеджеры SMS, SMS-фильтры и "черные списки", которые работают через блокировку номеров или по стоп-словам. Приложений вроде Black List - сотни, ищутся в Google Play по запросу sms block или "блок смс", работают более-менее по одному и тому же принципу. Перед установкой стоит проверить рейтинг приложения и почитать отзывы о его работе.
2. Для владельцев устройств на iOS написана подробная инструкция о том, как фильтровать сообщения с нежелательных номеров. К примеру, можно фильтровать сообщения iMessage от пользователей, которых нет в списке контактов. Если в меню "Настройки" > "Сообщения" включить фильтрацию по отправителю, в программе "Сообщения" появится вкладка "Неизвестные отправители", а абонент перестанет получать уведомления о таких сообщениях.
3. Еще один популярный среди владельцев iPhone способ - создать контакт с именем "Спам", добавлять все спам-номера туда и отключить для него уведомления.
4. Если на смартфоне установлен антивирус, скорее всего, у него есть базовые возможности по блокировке нежелательного контента.
5. Тем, кого очень утомили SMS-рассылки можно завести отдельную SIM-карту для всех активностей, связанных с заполнением анкет брендов, покупкой товаров в интернете, заказами пиццы или программами лояльности. Если по методу параноика Viber тоже зарегистрировать на отдельную SIM-карту, не "засвеченную" в общении с продавцами услуг и товаров, это решит и проблему спама в Viber.
6. Наконец, пожаловаться властям. К примеру, можно обратиться к регулятору рынка телеком-услуг - НКРСИ. Рассылка спама запрещена п. 3 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, разработанных НКРСИ, и утвержденных постановлением Кабмина №295. Заявление о нарушении своих прав, как потребителя телеком-услуг, можно подать как бумажным письмом на адрес комиссии, так и в электронном виде.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, советы, мобильная связь
- Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе21:15
- Политолог назвал реальные цели блокады Донбасса19:32
- Кількість загиблих під Водяним зросла - штаб АТО19:25
- Водяное опять осыпали «Градом»: силы АТО несут потери16:45
- Під Маріуполем загострення. Окупанти б'ють із танків16:40
- «Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото14:38
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Подхватили вирус: мошенники атакуют банкоматы бесконтактно22:45
- Стало известно, сколько стран претендуют на «место под солнцем» в Чернобыле22:25
- В Україні немає конфлікту на сході – Порошенко21:50
- Кровавый теракт в Ираке: смертник подорвал 23 человека21:38
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму21:26
- Нацгвардейцы выловили террориста "днр" в Мариуполе21:15
- У Львові через сміття можуть припинити працювати школи та дитсадки20:55
- Транш от МВФ: сколько должна выплатить Украина20:40
- Порошенко срочно вызвал глав фракций Рады «на ковер»20:27
- Российское судно «потопило» траулер: спасатели ищут людей20:10
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России