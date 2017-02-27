Надоедливые SMS-ки: как избавиться от такси-спама

27.02.2017 08:55

После выхода на украинский рынок приложений Uber, затем "Яндекс.Такси", маркетологи вплотную занялись SMS-рассылками. Владельцы телефонов иногда получают по несколько сообщений в день. Но есть некоторые способы избавиться от надоедливых смс, передает AIN.ua.

Советы мобильных операторов

В "Киевстар" заявляют, что по их правилам компания, которая проводит рекламную рассылку, всегда должна предусмотреть возможность для абонента отказаться от получения SMS, даже если раньше он согласился их получать.

Рассылки, которые проходят без согласия абонентов, расцениваются как спам. В компании советуют несколько способов:

1. Обращаться в службы, которые рассылают такие уведомления, чтобы номер исключили из рассылки. Малоэффективно, учитывая количество подобных SMS каждый день.

2. Можно обратиться в колл-центр. Оператор связи по обращению абонента может вообще заблокировать функцию получения SMS-рассылок - но в этом случае рассылки, которые абонент хочет получать, также перестанут приходить, к примеру, те же SMS от интернет-банкинга.

В "Vodafone Украина" также отмечают, что если от абонентов поступает на контент-провайдера (компанию, которая осуществляет рассылку) много жалоб, оператор проводит проверку.

Если в результате обнаруживается нарушение - отправка SMS без согласия абонента, оператор может разорвать договор с контент-провайдером.

- По тем клиентам, которые подписывали с нами договор, жалоб от абонентов до сих пор не поступало, - сообщает оператор.

Речь может идти и об SMS-агрегаторе, у которого много мелких клиентов. В этом случае процедура проверки аналогичная.

- Абоненты, как правило, звонят своему оператору, и мы запускаем процесс проверки, переговоров с другими операторами с требованием внести номер в блек-лист по жалобе абонента. Самый надежный и быстрый способ отписаться от рассылок – позвонить тому, от кого получаете спам, – советуют в Vodafone.

Приемы по борьбе со спамом

Если через оператора отписаться от спама не вышло, есть еще несколько простых способов.

1. Для Android существуют менеджеры SMS, SMS-фильтры и "черные списки", которые работают через блокировку номеров или по стоп-словам. Приложений вроде Black List - сотни, ищутся в Google Play по запросу sms block или "блок смс", работают более-менее по одному и тому же принципу. Перед установкой стоит проверить рейтинг приложения и почитать отзывы о его работе.

2. Для владельцев устройств на iOS написана подробная инструкция о том, как фильтровать сообщения с нежелательных номеров. К примеру, можно фильтровать сообщения iMessage от пользователей, которых нет в списке контактов. Если в меню "Настройки" > "Сообщения" включить фильтрацию по отправителю, в программе "Сообщения" появится вкладка "Неизвестные отправители", а абонент перестанет получать уведомления о таких сообщениях.

3. Еще один популярный среди владельцев iPhone способ - создать контакт с именем "Спам", добавлять все спам-номера туда и отключить для него уведомления.

4. Если на смартфоне установлен антивирус, скорее всего, у него есть базовые возможности по блокировке нежелательного контента.

5. Тем, кого очень утомили SMS-рассылки можно завести отдельную SIM-карту для всех активностей, связанных с заполнением анкет брендов, покупкой товаров в интернете, заказами пиццы или программами лояльности. Если по методу параноика Viber тоже зарегистрировать на отдельную SIM-карту, не "засвеченную" в общении с продавцами услуг и товаров, это решит и проблему спама в Viber.

6. Наконец, пожаловаться властям. К примеру, можно обратиться к регулятору рынка телеком-услуг - НКРСИ. Рассылка спама запрещена п. 3 Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг, разработанных НКРСИ, и утвержденных постановлением Кабмина №295. Заявление о нарушении своих прав, как потребителя телеком-услуг, можно подать как бумажным письмом на адрес комиссии, так и в электронном виде.

Источник: from-ua.com