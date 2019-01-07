Kyivstar поставил украинцев в тупик: старые тарифы в прошлом, готовьте кошельки

07.01.2019 19:20

Мобильный оператор Киевстар сделал анонс закрытия старых тарифов с 15 января до 15 февраля текущего года.

Под закрытие попал тарифный план “Онлайн 4G", пишет Знай.

Очередная волна закрытия тарифов ознаменуется автоматическим переводом клиентов абонента на подобранные планы из тех, что являются новыми, а также более дорогими.

Как говорит "Киевстар", компания пошла на такой шаг, дабы "улучшить обслуживание абонентов и предоставить им выгодные условия для общения".

Уже ясно, что закроют тариф "Онлайн 4G" (абоненты уже начали получать соответствующие SMS-сообщения). Его ввели в августе 2017 года.

Абонентам предлагаются новый тариф "Онлайн 4G +". Он предусматривает 28 дней пользования безлимитом в сети оператора, 200 минут на других мобильных операторов, 9 ГБ мобильного интернета 4G и 200 SMS. Абонентская плата по новому тарифу составит 115 грн вместо 75 грн в старом "Онлайн 4G".

Источник: https://from-ua.com