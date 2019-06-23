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Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
К чему готовиться?
Украинские мобильные операторы пошли на уступки и заявили о смягчении тарификации для населения.
Так, лидирующие компании сотовой связи в Украине – «Киевстар», lifecell и «Vodafone Украина» заявили, что при одном условии готовы отказаться от четырехнедельной тарификации, то есть, когда оператор считает четыре недели за пакетный месяц.
Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен рассказала, что во время заседания с представителями компаний обе стороны пришли к выводу, что насчитывать тарифный план по таким условиям – не нормально и это является проблемой для многих абонентов.
Несмотря на это, не все готовы отказаться от такой системы, исходя из того, что «отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы».
«Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива - каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», - рассказала Процишен на своей странице в Facebook.
По ее словам, несмотря на успешные переговоры, еще рано говорить об их положительных результатах, однако представитель Антимонопольного комитета Украины отметила, что условия использования мобильной связи для украинцев будут намного комфортнее.
«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», - добавила она.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, оператор
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