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Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине
Что происходит?
Украинцы снова смогут пользоваться российскими Яндекс, ВКонтакте и Одноклассниками.
19 июля часть украинских провайдеров сняла ограничение на доступ к российским ресурсам «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс», сообщает uaportal.
Отметим, что запрет на пользование скандальными российскими ресурсами снял и такой крупный провайдер как ВОЛЯ, — теперь можно не пользоваться VPN. Также пользователи провайдеров Dream line и «Домонет» смогут без проблем воспользоваться ранее запрещенными сайтами.
Помимо того, на данный момент открыт доступ к сайтам пропагандистских ресурсов «РИА Новости», ТАСС, НТВ и т.д.
Напомним, что «Яндекс» и Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы в Украине в 2017 году по указу президента Петра Порошенко.
В марте 2019 года, незадолго до конца срока своего правления, Порошенко подписал еще один указ, дополняющий список запретных ресурсов и продлевающий срок их блокировки еще на три года.
Новый президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2019 года высказывался об этом. По мнению нынешнего главы государства, сначала стоило бы объяснить украинцам целесообразность таких мер и предоставить им альтернативные площадки.
Источник : https://from-ua.com/
Теги: Украина, Одноклассники.ру, запрет, ВКонтакте
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