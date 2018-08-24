Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры

24.08.2018 17:15

Человек, имеющий алкогольную зависимость сможет избавиться от пагубной привычки при помощи компьютерной игры, зарабатывая очки за отказ от выпивки.

Отмечается, что ученые из Южной Кореи создали уникальную видеоигру, предназначенную для борьбы с алкоголизмом. Игровое лечение подразумевает набор баллов при отказе от спиртных напитков. При этом до финала игрок дойдет быстрее, если у него будет достаточное число баллов. Новые уровни откроются в том случае, если человек воздержится от выпивки.



По информации, первый уровень помогает игроку забыть о пагубной привычке и избавиться от тягостных мыслей благодаря, расслабляющей музыки и спокойных тонов.



Второй уровень — это игра в баре, во время которой игрок отказывается от алкоголя и зарабатывает на отказе очки. При этом закрепляется игровое лечение на третьем этапе.

После проведения исследований, ученые выяснили, что желание выпить у всех подопытных ослабло. По мнению специалистов подобные видеоигры помогут избавиться и от других пагубных привычек и фобий.

Источник: https://donpress.com