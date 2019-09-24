Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Компьютеры

Xiaomi выпустила компактную USB-флешку

24.09.2019 12:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Xiaomi выпустила компактную USB-флешку

Xiaomi продолжает осваивать новые рынки. В этот раз компания решил выпустить USB-накопитель U-Disk Thumb Drive с объёмом 64 ГБ.

Новинка получила компактный металлический корпус, который защищён от ударов и попадания влаги, передает Хроника.инфо со ссылкой наgagadget.com.

 

На задней стороне устройства есть специальный ремешок. Он имеет мягкую текстуру и его можно вешать на ключи.

Накопитель поддерживает стандарт передачи данных USB 3.0 и он имеет максимальную скорость чтения 124 МБ/с. Благодаря этому, на него можно скинуть видео объёмом 3 ГБ всего за 30 секунд.

Xiaomi U-Disk Thumb Drive уже продаётся на площадке Xiaomi Youpin с ценником в 11 долларов США.

Обновлено: новинка появилась на AliExpress, но ценник немного больше — 18 долларов США.

 



Теги: Донбасс, новинка, флешка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх