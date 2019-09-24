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Xiaomi выпустила компактную USB-флешку
24.09.2019 12:02
Xiaomi продолжает осваивать новые рынки. В этот раз компания решил выпустить USB-накопитель U-Disk Thumb Drive с объёмом 64 ГБ.
Новинка получила компактный металлический корпус, который защищён от ударов и попадания влаги, передает Хроника.инфо со ссылкой наgagadget.com.
На задней стороне устройства есть специальный ремешок. Он имеет мягкую текстуру и его можно вешать на ключи.
Накопитель поддерживает стандарт передачи данных USB 3.0 и он имеет максимальную скорость чтения 124 МБ/с. Благодаря этому, на него можно скинуть видео объёмом 3 ГБ всего за 30 секунд.
Xiaomi U-Disk Thumb Drive уже продаётся на площадке Xiaomi Youpin с ценником в 11 долларов США.
Обновлено: новинка появилась на AliExpress, но ценник немного больше — 18 долларов США.
Теги: Донбасс, новинка, флешка
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