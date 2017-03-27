Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели

27.03.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели

На 48-й конференции Lunar and Planetary Science заявили о подземных туннелях. Они находятся рядом с дырой на плато Холмы Мариуса, диаметр которой составляет десятки метров. Саму дыру обнаружили еще в 2009 году, сообщает Корреспондент со ссылкой на Popmech.

С помощью японского аппарата Кагуя, ученые выяснили, что вблизи отверстий находятся крупные, многокилометровые пустоты.

На Земле тоже существуют аналогичные подземные образования, которые возникают, когда магма охлаждается и постепенно сжимается, в итоге образуя пустое пространство. Нельзя быть на 100% уверенным, что те пустоты, которые астрономы нашли на Луне - это именно лавовые образования. Как бы то ни было, если разведывательные миссии подтвердят, что на спутнике Земли и в самом деле есть глубокие подземные туннели, то в будущем они могут стать основой для создания первых лунных колониальных поселений и научно-исследовательских центров.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, исследования, открытие, Луна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх