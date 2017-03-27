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Обнаружено самое холодное место во Вселенной

27.03.2017 13:38
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Обнаружено самое холодное место во Вселенной

Исследователи обнаружили самое холодное место во Вселенной, которым признана протопланетная туманность Бумеранг. Авторами работы стали специалисты из Лаборатории реактивного движения (США), Технического университета Чалмерса (Швеция), а также обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили), передает Корреспондент.

Сообщается, что туманность расположена на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Центавра. Температура в туманности достигает минус 272 градусов Цельсия.

По утверждениям ученых, туманность сформировалась умирающим гигантом, который продолжает покидать материя. По оценкам специалистов, когда-то его размеры превышали солнечные в четыре раза.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, космос, Вселенная, открытие
 
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