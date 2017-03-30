На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО

30.03.2017 12:55

Исследователи продолжают вглядываться в фотографии Марса, переданные на землю ровером Curiosity и опубликованные на сайте американского космического агентства NASA.

На сей раз виртуальный исследователь под ником MarsMoonSpaceTV нашел и показал на снимках загадочные объекты, напоминающие башни или их фундаменты. Блогер уверен, что эти сооружения имеют явно искусственное происхождение, передает Хвиля.

Быть может, Марс и необитаем сейчас, но в древности планета, безусловно, была заселена разумными существами, достигшими высочайшего уровня прогресса, уверен уфолог.

Ни представители научного сообщества, ни NASA такие «открытия» никак не объясняют. А уфологи уверены, что там не прокомментировали бы даже абсолютно бесспорные доказательства наличия разумных обитателей Красной планеты.

На минувшей неделе уфологи разглядели на фотографиях Марса статую человекоподобного существа. Еще ранее снимки радовали исследователей-любителей окаменелостями, похожими на улиток, тенью воина в скафандре и даже целым призрачным городом.

Между тем, официальная наука подарила миру другое открытие. Примерно 3 млрд лет назад на Красную планету упал крупный астероид, который вызвал два крупных цунами, возникших в существовавшем тогда океане, заявили ученые.

Их изыскания в очередной раз подтвердили существование в древности на Марсе водяного океана. Как показало компьютерное моделирование, вода сформировала характерный рельеф на планете.

Источник: from-ua.com