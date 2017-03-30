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Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков

30.03.2017 21:15
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Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков

Британские химики составили рейтинг самых вредных алкогольных напитков.

Об этом сообщает "Канал 24".

Лидером оказался коньяк. Хотя он расширяет сосуды, но его негативное влияние на организм оказалось самым ощутимым.

На втором месте расположилось виски. Некоторые эксперты утверждают, что этот напиток способен бороться раковыми клетками, но большое количество этанола в его содержании вредно для организма и провоцирует сильные головные боли.

Замыкает рейтинг водка, которую химики считают самым "чистым" из алкогольных продуктов. Однако она вызывает быстрое привыкание, что приводит к сильному отравлению организма.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, алкоголь, виски, водка, коньяк
 
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