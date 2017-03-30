Главная / Новости / Наука и технологии / Открытия и исследования / Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО12:55
- Обнаружено самое холодное место во Вселенной13:38
- На Луне обнаружены многокилометровые подземные туннели10:10
- В Мексике обнаружено захоронение с полусотней черепов11:20
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- Археологи совершили еще одно открытие в Ровно20:20
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Ученые открыли новый континет: что изменится? (ВИДЕО)10:25
Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков
30.03.2017 21:15
Британские химики составили рейтинг самых вредных алкогольных напитков.
Об этом сообщает "Канал 24".
Лидером оказался коньяк. Хотя он расширяет сосуды, но его негативное влияние на организм оказалось самым ощутимым.
На втором месте расположилось виски. Некоторые эксперты утверждают, что этот напиток способен бороться раковыми клетками, но большое количество этанола в его содержании вредно для организма и провоцирует сильные головные боли.
Замыкает рейтинг водка, которую химики считают самым "чистым" из алкогольных продуктов. Однако она вызывает быстрое привыкание, что приводит к сильному отравлению организма.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, виски, водка, коньяк
Читайте также:
- Бизнесмены из Донбасса залили фальшивой водкой юго-восток Украины
- Налоговики "накрыли" производство паленой водки
- Сомнительную водку возят ящиками
- В Мариуполе остановили грузовик со 100 ящиками фальсифицированной водки
- За море липовой водки схлопотали реальный срок
- Поддельный алкоголь "атакует" Ровенскую область
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)11:35
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу