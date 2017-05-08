Все рубрики раздела
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Ученые: кошки – самые опасные домашние животные17:17
- В Киево-Печерской лавре десятки лет «незаметно» лежала уникальная мумия08:35
- В Крыму нашли греческий склеп времен Александра Македонского15:41
- NASA анонсировало скорую встречу с инопланетянами06:55
- В руках одной из китайских статуй обнаружили странные предметы12:52
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений09:55
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- На Марсе обнаружили огромные «рукотворные» башни. ВИДЕО12:55
- Обнаружено самое холодное место во Вселенной13:38
Ученые: кошки – самые опасные домашние животные
Главной причиной того, что многие люди заводят котов в своем доме, является то, что эти питомцы пушистые, забавные и очень дружелюбные, однако ученые считают, что кошки могут быть самыми опасными для здоровья человека домашними животными.
Как сообщает replyua.net, специалисты советуют всем любителям кошек не проявлять к ним излишней ласки – не целовать и не обнимать. По словам экспертов, кошки являются переносчиками бактерий Бартонелла, которые известны, как кошачья лихорадка. Число людей, заболевших лихорадкой, в последние годы значительно увеличилось. Осложнения этого заболевания очень тяжелые: проблемы с сердцем, опухоль мозга, приводящие к летальному исходу.
Ученые подчеркнули, что распознать первые симптомы этой лихорадки не трудно – у человека появляются усталость и лихорадка, воспаляются лимфоузлы. Бактерии переносят блохи, и, если хозяин обнимает кота, они легко попадают на лицо и руки. Впрочем, риск заболеть отсутствует у людей, которые держат кошек дома, и у животных нет блох.
Теги: Донбасс, кошки, опасность, домашние животные
- Янукович проконтролировал строительство аэропорта в Донецке
- Как Юрий Луценко внезапно позеленел и превратился в Аватара (ВИДЕО)
- Яростный рэпер в стихах "приласкал" украинских политиков
- Томенко: Отвественность за нового губернатора лежит на Кличко
- Хит-парад цитат (12-18 апреля): Про оружие и гангстеров
- Путин сказал, что не он является основателем современной российской политики
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе17:45
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло17:15
- В Минобороны Украины подтвердили поставки Россией вооружения боевикам на Донбасс 16:15
- ВОДА «В ЗАКОНЕ»: ЧТО ЕЩЕ СТАЛО МОЖНО ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ КПВВ15:30
- В рядах боевиков «ДНР» появились российские инструкторы по ведению артразведки14:30
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)13:50
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад22:35
- В Ямполе возродили страусиную ферму22:10
- В России паника: Украина наносит удар по одной из главных пропагандистских машин Кремля - гундяевской УПЦ МП21:45
- Ждут прихода "ДНР": житель Мариуполя поразил рассказом о настроениях в городе21:15
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ «НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ» В 35 МЛН ГРИВЕНЬ20:45
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО20:15
- Без/виз против «запрета ОК и ВК»19:45
- У харьковчанки отобрали набитую долларами сумку19:15
- Кабмин разрешил украинцам летать в Турцию без загранпаспорта18:45
- Порошенко назвал условие для отмены запрета сайтов18:15
- Не Путин, а "измена": западные СМИ о самой большой проблеме украинцев15:10
- Пеллеты вместо газа. Как на практике выглядит энергонезависимость19:03
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации16:54
- Большинству украинцев не дано дожить до 60 лет13:39
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми13:13
- Безвиз не означает, что вы легко сможете пересечь границу.... Можете и не пересечь12:58
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа08:19
- 6 золотых правил здоровья07:49
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора07:08
- Ветеран АТО обвинил в Майдане и войне "миллионы украинцев-дебилов". ВИДЕО06:52
- Тримайтеся!!! Рада прийняла шокуючий закон, тепер влада має право конфіскувати у вас все майно
- Страшные приметы на похоронах: последствия могут быть роковыми
- Эти продукты прочистят артерии и защитят от сердечного приступа
- "Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации
- Пенсионной реформы не будет: МВФ отверг проект Кабмина
- Скандал на Евровидении: Верка Сердючка пойдет под суд (видео)
- Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Арестович: Осенью ситуация на Добассе изменится радикально
- Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
- Аналитик озвучил печальный прогноз по возвращению Донбасса