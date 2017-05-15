ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!

15.05.2017 08:31

Британские ученые сделали вывод о том, что существует способ замедлить старение у людей. Горячая ванна уменьшает уровень гормона стресса, который может вызвать преждевременное старение организма.



Данная гипотеза возникла достаточно давно, но для ее подтверждения требовалось проведение исследования.



В результате стало известно, что максимального эффекта можно добиться, если время от времени погружаться в горячую воду полностью. При повышении температуры тела улучшается кровообращение, нервная система успокаивается.



Также горячая вода может значительно снизить уровень сахара в крови, что даст возможность предупредить диабет.



Источник: http://zi.dn.ua