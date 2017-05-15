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ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!

15.05.2017 08:31
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ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!

Британские ученые сделали вывод о том, что существует способ замедлить старение у людей. Горячая ванна уменьшает уровень гормона стресса, который может вызвать преждевременное старение организма. 

Данная гипотеза возникла достаточно давно, но для ее подтверждения требовалось проведение исследования. 

В результате стало известно, что максимального эффекта можно добиться, если время от времени погружаться в горячую воду полностью. При повышении температуры тела улучшается кровообращение, нервная система успокаивается. 

Также горячая вода может значительно снизить уровень сахара в крови, что даст возможность предупредить диабет. 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, вода, старение, горячая вода
 
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