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Вчені назвали усі плюси і недоліки пива
У 1970-х роках американська молодь захопилася буддизмом. Одна з нью-йоркських пивоварних компаній придумала цікавий вид реклами, вона найняла декількох студентів з голеними головами й зобразила свій логотип у них на лисинах. Реклама мала великий успіх.
В Англії є безліч сортів пива. Одним з них є стаут - цей темний сорт міцного пива мав цікаві властивості. Він підвищував тонус організму, рятував від проблем з кишечником і безсоння. Раніше англійські лікарі рекомендували стаут при лікуванні багатьох хвороб, в невеликих кількостях його прописували навіть вагітним жінкам, як засіб, що додає сили.
Пивовари народ оригінальний. В англійському місті Бертон-на-Тренто три пивовара спорудили з величезної старої пивної бочки моторний човен, але перетнули протоку Ла-Манш, допливли до французьких берегів і повернулися назад.
Цікавий метод випровадження відвідувачів, які засиділися, придумав власник одного західнонімецького ресторанчика в місті Любек. У 10 вечора в його закладі включається система розбризкування води на всі столи, холодна вода швидко протвережує і видворяє всіх любителів пива.
Офіційні дані статистики показали, що в 1998 році 470 жителів Китаю постраждали від мимовільно вибухаючих пляшок пива. Щось китайці намудрували з рецептурою.
Цікаво те, що вже винайшли розчинне пиво. Цю ідею висловлювали давно, адже робити напій з гранульованого порошку вельми зручно. Цей спосіб застосовували при доставці хмелю на пивоварні заводи. Герхард Каміл пішов далі і зробив гранульоване пиво, яке можна на місці розводити водою і наливати споживачам. Правда, не відомо яка якість готового продукту.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, исследования, пиво, ученые
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