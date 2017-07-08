Ученые раскрыли тайну загадочных мексиканских пирамид

08.07.2017 10:55

Ученые-антропологи из Мексики обнародовали неоспоримые факты того, что древние люди строили подземные тоннели пирамид загадочного города Теотиуакан по образцу загробного мира.

Для доказательств была привлечена техника компьютерного сканирования, что позволило обнаружить подземный тайный ход в недрах пирамиды Луны.

Предполагают, что убранство тоннеля в древние времена было представлено объектами ритуалов. Археологам удалось установить одну закономерность, что древние жители Теотиуакана при возведении храмов брали за образец модель потусторонней цивилизации.

Тайный тоннель под фундаментом пирамид, как правило, был не больше метра в высоту. В перспективе археологи планируют с разрешения комитета культуры производить раскопки на месте подземных ходов.

Золотой век города Теотиуакана, одной из древнейших мексиканских цивилизаций, по мнению исследователей относится ко второму веку нашей эры, через полвека, однако, при странных обстоятельствах город был разрушен, а все его обитатели исчезли с лица земли. Пирамиды Теотиуакана и по сей день привлекают туристов со всех уголков земли.

Источник: newsyou.info