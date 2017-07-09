Главная / Новости / Наука и технологии / Открытия и исследования / Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона21:48
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли17:02
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Ученые раскрыли тайну загадочных мексиканских пирамид10:55
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Ученые назвали дату глобальной катастрофы20:50
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
- Ученые сделали неожиданное заявление о Юпитере09:16
- ИЗОБРЕЛИ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ДЫШИТ БЛАГОДАРЯ БАКТЕРИЯМ08:03
- Хокинг объяснил, как может выжить человечество в техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшее время08:45
Ученые раскрыли секрет прочности древнеримского бетона
09.07.2017 21:48
Исследователям удалось определить химический состав древнеримского бетона, который уже много тысячелетий не поддается разрушительному воздействию стихий.
Древние римляне строили прибрежные стены из камней с помощью бетона, состоящего из извести и вулканического пепла.
Ученые определили, что входившие в его состав вулканические элементы вступали в реакцию с морской водой, и конструкция становилась крепче.
По мнению ученых, это открытие может стать толчком для разработки экологичных строительных материалов.
Современный цементный раствор со временем трескается и разрушается. А прочность древнеримского материала уже давно не давала покоя исследователям, ведь с годами этот материал только крепнет даже под действием воды.
Источник: bbc.com
Теги: Донбасс, Рим, пепел, цемент
Читайте также:
- Впервые в истории мэром Рима станет женщина
- "Рома" - "Шахтер": Луческу хочет отправить в отставку Раньери!
- Руджерио Риццителли: "События могут принять ужасающий характер"
- Монахини три дня просидели в застрявшем лифте
- Онлайн-трансляция плей-офф Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер"!
- В Риме на Евромайдан пришло больше людей, чем в Донецке (ФОТО)
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть раненые19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- Виктор Таран: последняя парламентская неделя расставит все точки над «і»16:35
- В Херсоне подняли бунт из-за Крыма16:20
- Порошенко: У нас есть доказательства того, что кибератаки организовала Россия16:05
- Чем Украина может привлечь Голливуд15:48
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро15:29
- Реформа образования в Украине: главные изменения15:15
- Синоптик: жара начнется уже завтра, но продлится всего несколько дней14:50
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»14:38
- Отмена депутатской неприкосновенности: раскрыты опасные последствия14:22
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе