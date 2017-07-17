Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті

17.07.2017 17:50

Міжнародна група астрофізиків з Університету Свінбурн провела серію досліджень і розрахунків, в результаті яких дійшла висновку, що до нашої планети дуже швидко наближається величезне небесне тіло, яке може перетворити все живе на Землі в попіл.

Так звана "зірка смерті" - одна з 14, які наближаються до планети на різній швидкості та з різної відстані. Дослідники стверджують, що з імовірністю 90% зірка увійде в Сонячну систему. Детальніше про результати наукової праці написано в періодичному виданні університету.

Фахівці відзначають, що найчастіше небесні тіла, нехай навіть вони і несуться з величезною швидкістю, не перетинаються між собою, однак ця зірка має просто неймовірний гравітаційний вплив. Учені вважають, що зірка може вплинути на гравітаційне поле в хмарі Оорта, а це може привести до справжнього хаосу в Сонечной системі.

Источник: http://from-ua.com