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Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті
Міжнародна група астрофізиків з Університету Свінбурн провела серію досліджень і розрахунків, в результаті яких дійшла висновку, що до нашої планети дуже швидко наближається величезне небесне тіло, яке може перетворити все живе на Землі в попіл.
Так звана "зірка смерті" - одна з 14, які наближаються до планети на різній швидкості та з різної відстані. Дослідники стверджують, що з імовірністю 90% зірка увійде в Сонячну систему. Детальніше про результати наукової праці написано в періодичному виданні університету.
Фахівці відзначають, що найчастіше небесні тіла, нехай навіть вони і несуться з величезною швидкістю, не перетинаються між собою, однак ця зірка має просто неймовірний гравітаційний вплив. Учені вважають, що зірка може вплинути на гравітаційне поле в хмарі Оорта, а це може привести до справжнього хаосу в Сонечной системі.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, звезда, Земля
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