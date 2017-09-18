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Архив - Открытия и исследования

У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА

18.09.2017 20:15
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У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА

В ходе исследования астроному Роберту Джедике из Гавайского университета и Джереми Ваубайон из Парижской обсерватории удалось обнаружить еще один спутник планеты. 

Благодаря компьютерному моделированию выяснилось, что с орбиты Земли никогда не уходит один астероид. В то время, как другие не остаются на орбите более девяти месяцев, возвращаясь на свои позиции вокруг Солнца.

Ученые считают астероид вторым спутником Земли, хоть размер его около одного метра. Однако несмотря на незначительные размеры, астронавты заинтересованы в данном космическом объекте. 

Поскольку он является источником неизменного вещества, образовавшегося при создании Вселенной. И возможно однажды, если астероид упадет на землю, ученым удастся взять пробы данного материала.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, космос, спутник, Земля
 
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