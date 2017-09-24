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Ученые сделали невероятное открытие о динозаврах
Идея о том, что растительноядные динозавры придерживались строгой вегетарианской диеты, поставлена под сомнение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.
Новые данные свидетельствуют о том, что некоторые такие динозавры также питались моллюсками, насекомыми и другой пищей животного происхождения. Изучение окаменелостей свидетельствует о том, что в определенное время года хадрозавры — динозавры-утки — ели крабов.
Окаменелые останки пищи динозавров редко встречаются, так что животный рацион, возможно, просто не встречался исследователям в прошлом. Популярное восприятие питания динозавров было упрощенным, говорит доктор Карен Чин из Колорадского университета в Боулдере, США, которая руководил исследованиями.
«Растительноядные динозавры придерживались более сложной диеты, чем мы предполагали, в том числе они употребляли в пищу и животных, по крайней мере, ракообразных, и это было больше похоже на питание современных растительноядных птиц», — рассказала она в интервью.
Доказательства такого рациона были найдены на плато Кайпаровец в южной Юте, которая считается сокровищницей окаменелостей позднего мелового периода, когда динозавры уже подходили к концу своего царствования.
Фрагменты раковин и других остатков показывают, что хадрозавры питались ракообразными, такими как крабы, которые, скорее всего, укрывались в гниющей древесине.
Динозавры, вероятно, специально охотились за ракообразными и насекомыми, а не проглатывали их случайно, говорят исследователи. Продукты животного происхождения могут быть важным источником белка, который особенно необходим в период откладывания яиц.
Теги: Донбасс, ученые, динозавр, открытие, диета, насекомые
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