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Ученые предрекают новою волну магнитных бурь
В скором времени Землю накроет волна невидимых волн.
Ученые исследовательского центра изучения солнечной активности заявили, что Землю ожидает новая волна магнитных бурь в конце октября текущего года.
По словам экспертов, произойдет сразу две волны природного явления. По словам специалистов, первая магнитная буря произойдет 22 октября, и ее сила оценивается как явление средней мощности, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В отличие от предшественницы, 24 октября произойдет более серьезное природное событие высокой мощности, от чего могут пострадать метеозависимые жители планеты. В первую очередь, ученые сообщили о пике обострений хронических заболеваний, а также скачках давления и пульса.
Исследователи объясняют, что такие явления происходит по причине того, что Солнце находится в разных циклах активности, а изменения способствуют возникновению вспышек на Светиле и последующим магнитным бурям, что и происходит на планете. По мнению экспертов, от таких происшествий пострадают и обычные граждане, которым необходимо быть предельно внимательными на дороге и при выполнении серьезных обязанностей на работе.
Теги: Донбасс, космос, ученые, магнитная буря
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