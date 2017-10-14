УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА

14.10.2017 10:08

Сохранить здоровье прекрасно поможет мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями и колбаса с ламинарией. Об этом сообщает Life.

Учёные Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали продукты питания, которые помогут пережить холода и не заболеть.

Так, мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасу с ламинарией и другие новинки аспиранты представили на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах, которая прошла в Китае.

Отметим, что в качестве добавок к пище учёные использовали белки животного и растительного происхождения, а также жирные кислоты морских гидробионтов.

"Так как при окислении 1 грамма белка выделяется 16,5 грамма энергии, обогащенное белками питание помогает пережить холодное время года. Кроме того, в продуктах мы используем жирные кислоты морских гидробионтов", — заявила профессор Татьяна Каленик.