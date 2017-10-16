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Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые

16.10.2017 18:58
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Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые

Ученые обнаружили группу белков, влияющих на механизм, регулирующий продолжительность жизни.

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили группу белков, которые овлияют на молекулярный механизм, отвечающий за продолжительность жизни червей и млекопитающих. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Nature Communications, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В ходе исследования специалисты выяснили, что повышение или уменьшение концентрации белков KLF, регулирующих активность генов, позволяет продлевать или сокращать жизнь круглых нематод Caenorhabditis elegans.

Отмечается, что KLF присутствует не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека. Эти соединения подавляют экспрессию генов, в ходе которой информация ДНК используется для синтеза биополимеров.

Также эта группа белков контролирует аутофагию, способствуя уничтожению дефектных клеток, их органелл и побочных продуктов жизнедеятельности. В результате снижения уровня KLF происходит накопление токсичных веществ в клетках, что приводит к старению организма.

Кроме того, эти белки важны для поддержания функции кровеносных сосудов, а их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

В исследовании подчеркивается, что за счет повышения концентрации KLF в организме человека можно существенно увеличить продолжительность жизни.



Теги: Донбасс, здоровье, старение
 
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