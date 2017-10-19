На Марсе обнаружили необычные отпечатки

19.10.2017 18:59

Группа ученых из Венгрии обнаружили "отпечатки" микробов, которые остаются на поверхности Марса.



Группа венгерских ученых считает, что микроорганизмы оставляют свои следы на твердых породах Марса. Сейчас они занимаются детальным анализом полученных данных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



В своей лаборатории они исследователи создали условия, идентичные поверхности Красной планеты. Они уверены, что на твердых породах микробы оставили свои следы.



На своей "миниферме" они исследуют процессы взаимодействия микроорганизмов с различными минералами.



Известно, что на Марсе уже давно нет никаких живых организмов, однако ученые пытаются воссоздать те формы жизни, которые обитали там ранее. Для создания подобных по строению пород они используют специальный минеральный газ, а в качестве микробов выбрали Metallosaera sedula. Этот вид обитает исключительно в экстремальных условиях, схожих с Марсом.



Главной идеей исследования является понимание процессов и анализ следов, которые могут оставаться на других планетах.