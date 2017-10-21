Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?

21.10.2017 14:10

Дослідження університету Мельбурна (Австралія) цілком переконливо доводить, що люди, які працюють менше 40 годин на тиждень, розумніші тих, хто працює більше.

Робота до 25 годин позитивно впливає на когнітивні функції, а потім починається зниження. Цікаво, що в цій залежності немає різниці між чоловіками і жінками!



У дослідженні взяли участь чоловіки і жінки середнього і старшого віку, які проживають в Австралії. Вони заповнювали докладний опитувальник, на підставі якого вираховується оптимальну кількість робочих годин на тиждень з урахуванням різних факторів.



Звичайно, це не означає, що потрібно бігти до начальства і, розказати про результат дослыдження, вимагати скорочення робочого дня із збереженням зарплати. Досить не «пірнати» в роботу з головою на 12 годин поспіль, трохи частіше розминати ноги і міняти види діяльності, якщо це можливо.

Источник: nashamama.com