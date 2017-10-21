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Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?
Дослідження університету Мельбурна (Австралія) цілком переконливо доводить, що люди, які працюють менше 40 годин на тиждень, розумніші тих, хто працює більше.
Робота до 25 годин позитивно впливає на когнітивні функції, а потім починається зниження. Цікаво, що в цій залежності немає різниці між чоловіками і жінками!
У дослідженні взяли участь чоловіки і жінки середнього і старшого віку, які проживають в Австралії. Вони заповнювали докладний опитувальник, на підставі якого вираховується оптимальну кількість робочих годин на тиждень з урахуванням різних факторів.
Звичайно, це не означає, що потрібно бігти до начальства і, розказати про результат дослыдження, вимагати скорочення робочого дня із збереженням зарплати. Досить не «пірнати» в роботу з головою на 12 годин поспіль, трохи частіше розминати ноги і міняти види діяльності, якщо це можливо.
Источник: nashamama.com
Теги: Донбасс, исследования, работа, разминка
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