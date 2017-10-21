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Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями

21.10.2017 21:50
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Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями

Учёный считают, что кошка одновременно обладает пятью личностями.

В данном случае речь ведётся в отношении проецирования на животных характеристик, которые присущи людям. Здесь речь ведётся касательно доминирования, экстраверсии, импульсивности, невротики, приятия, которые присущи отряду кошачьих.

Группой специалистов университета Южной Австралии, во время опроса 2 291 потенциальных домашних животных на территории Австралии, а также Новой Зеландии, было выяснено, что поведение кошек попадает под строгие рамки пяти личностных психотипов.

В данном случае речь ведётся касательно отвлечения, короткого охвата внимания, ухода от конфликта с прочими кошками, отступления, проявления уверенности, спокойствия, невозмутимости.

Согласно мнению учёных, определение личности домашних кошек может помочь владельцам лучше понять потенциальных своих питомцев.

Вместе с этим особо отмечается, что экстровертированный вид кошек нуждается в большом контакте с людьми, а также особом уголочке с игрушками, тогда как невротический вид животных требует покупки для них компактных домиков, а также преобладания спокойной обстановки.

В свою очередь краткий отчёт научной специальной группы опубликовало издание Real Clear Science.

Источник: sundaynews.info



Теги: Донбасс, кошка, ученые, личность
 
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