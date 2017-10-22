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Психологи рассказали, сколько длится любовь женщины
Психологи утверждают, что им удалось зафиксировать, как долго у представительниц слабого пола длится любовь к своей второй половинке.
По словам медиков, новое исследование, реализованное врачами, показало, что женщины могут любить своих избранников в течение пяти лет. Об этом стало известно благодаря проведению комплексных испытаний и опытов. Научные работники утверждают, что спустя 5 лет романтические чувства начинают угасать.
Следует заметить, что инициаторами реализации исследований оказались сотрудники из клинического центра, расположенного в Бельгии. По итогам осуществленных наблюдений специалисты зафиксировали, что женщины перестают любить свою вторую половинку по истечению 5-ти лет.
В новых проектах приняли участие больше 200 девушек, состоящих в браке длительный период времени. По словам психологов, спустя 5 лет семейной жизни у представительниц слабого пола пропадает интерес к своему избраннику. 80% опрошенных женщин были уверенны в том, что через 5 лет брака они разорвут любовные отношения.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, любовь, женщина, психолог
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