Психологи рассказали, сколько длится любовь женщины

22.10.2017 07:30

Психологи утверждают, что им удалось зафиксировать, как долго у представительниц слабого пола длится любовь к своей второй половинке.

По словам медиков, новое исследование, реализованное врачами, показало, что женщины могут любить своих избранников в течение пяти лет. Об этом стало известно благодаря проведению комплексных испытаний и опытов. Научные работники утверждают, что спустя 5 лет романтические чувства начинают угасать.

Следует заметить, что инициаторами реализации исследований оказались сотрудники из клинического центра, расположенного в Бельгии. По итогам осуществленных наблюдений специалисты зафиксировали, что женщины перестают любить свою вторую половинку по истечению 5-ти лет.

В новых проектах приняли участие больше 200 девушек, состоящих в браке длительный период времени. По словам психологов, спустя 5 лет семейной жизни у представительниц слабого пола пропадает интерес к своему избраннику. 80% опрошенных женщин были уверенны в том, что через 5 лет брака они разорвут любовные отношения.

Источник: from-ua.com