Ученые сделали удивительное открытие о саблезубых кошках

22.10.2017 11:30

Группа ученых занялась исследованиями, чтобы приблизиться к разгадке о жизни саблезубых кошек.

Экспертам удалось определить, что данный вид вымер не так давно, как предполагалось, и произошло это, по меньшей мере, на 100 тысяч лет позже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Исследователи смогли прийти к подобному заключению благодаря тщательному изучению образцов ДНК из костей древних саблезубых кошек, найденные останки которых располагались в Северном море на берегах Нидерландов. Оказалось, что обнаруженные в 2008 году образцы хорошо сохранили свою структуру, что и дало экспертам возможность разобраться в научной дилемме.

По заключению ученых, родство современных кошек и саблезубых тигров уже доказано научно, а теперь можно полагать, что их ближайшие родственники проживали на планете около 20 миллионов лет назад. Есть также основания задуматься, что первые люди могли повстречать таких животных во время миграции последних.