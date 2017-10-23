Ученые выяснили главную причину боязни пауков

23.10.2017 22:00

Существует несколько возможных объяснений страху перед ядовитыми животными.



Ученые Института когнитологии и науки о мозге имени Макса Планка в Германии выяснили, что боязнь пауков генетически заложена в человека. К такому выводу исследователи пришли, проведя эксперимент с младенцами, которым показывали изображения хищных членистоногих, змей и цветов. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology. Пресс-релиз доступен на сайте Science Alert, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.



Существует несколько возможных объяснений страху перед ядовитыми животными. Он мог быть выработан в процессе эволюции или появляется из-за влияния культуры. Чтобы определить точные причины появления боязни пауков и змей, исследователи проверили реакцию детей в возрасте шести месяцев.



Специалисты отметили, что рисунки с опасными животными вызывали у детей расширение зрачков (мидриаз) на 0,14 миллиметра. Изображения цветков или рыб провоцировали мидриаз, который был почти в четыре раза слабее. Выявленная разница свидетельствовала об увеличении уровня норадреналина — гормона, являющегося предшественником адреналина и участвующего в стрессовых реакциях.



Исследователи полагают, что дети с рождения боятся пауков и змей, и этот страх заложен в них эволюцией. Хотя современный человек не так часто сталкивается с опасными для жизни животными, боязнь ядовитых животных была важна для выживания предков людей.