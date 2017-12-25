Древнейшие мумии могут исчезнуть: названа причина

25.12.2017 07:45

Человечество может навсегда потерять древнейшие мумии



Коллекция мумифицированных человеческих останков, найденных на севере Чили, превращается в черную слизь из-за повышения уровня влажности, и местные ученые не знают, как остановить этот процесс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.



Более 100 мумий, возраст некоторых по меньшей мере 7000 лет, начали превращаться в желе, и в прошлом году местные должностные лица обратились в ЮНЕСКО с просьбой о признании мумий объектом всемирного наследия. Конечно, признание само по себе не спасет мумий, но исследователи надеются, что повышенное внимание со стороны международного сообщества поможет им найти решение. Считается, что мумии разрушаются из-за колоний бактерий, процветающих в мумифицированной коже.



С начала 1900-х годов вдоль побережья южной части Перу и северной части Чили были найдены около 300 мумифицированных останков взрослых, детей и даже выкидышей. Некоторые из них датируются 5050 годом до н. э., это древнейшие в мире мумии, из обнаруженных на сегодняшний день. Мумии принадлежат народу чинчорро, которые мумифицировали своих умерших примерно за 2000 лет до древних египтян. В то время как египтяне использовали мумификацию только для элиты, чинчорро, кажется, мумифицировали всех своих умерших.



Бернардо Арриаса из университета Тарапака, который ведет раскопки в этом районе в течение 30 лет, считает, что практика мумификации могла возникнуть из-за зараженной питьевой воды, поскольку исследователи обнаружили мышьяк в тканях мумий.



«Отравление мышьяком могло привести к увеличению числа выкидышей и росту младенческой смертности. Большое количество этих смертей, возможно, привело к сохранению маленьких тел. Самые старые найденные мумии были мумии детей, возможно, мумифицировать взрослых стали позже», — сказал он.



Мумии так хорошо сохранились, потому что они находились в сухих песках пустыни Атакама, где в некоторых местах дождя не было более 400 лет. За прошедшее столетие мумии раскопали и перевезли в местные научно-исследовательские учреждения. В начале 2015 года мумии начали разрушаться, и чилийские ученые обратились за помощью к своим коллегам из Гарвардского университета. Анализ тканей показал, что они кишат бактериями — но это не древние бактерии, а те, что обычно живут на коже людей. И они теперь ускоряют процесс деградации. Пока что исследовали не нашли эффективного способа сохранить мумии, поэтому эти удивительные артефакты находятся под угрозой уничтожения.