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Ученые впервые засняли одно из самых редких животных

25.12.2017 15:20
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Ученые впервые засняли одно из самых редких животных

Ученые сделали первые кадры в дикой природе одной из самых редких — и самых уродливых — свиней в мире. 

Яванская бородавочная свинья находится под угрозой исчезновения из-за охоты и потери среды обитания, ученые считали, что этот вид, возможно, уже исчез, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.

Фотоловушки показали, что небольшие популяции в лесах острова Ява все же выжили. Исследователи считают, что теперь их цель заключается в защите среды обитания этих редких животных. Йоханна Роде-Маргоно из Честерского зоопарка, которая участвовала в исследовании, говорит, что она и ее коллеги были в восторге, когда обнаружили этих свиней. Последнее исследование этих низменных лесных угодий проводилось еще в 2004 году и выявило «серьезное снижение» популяции вида.

«Мы боялись, что все эти животные просто исчезли исчезли», — рассказала Роде-Маргоно в интервью.

Хотя эти волосатые, бородавчатые звери не самые фотогеничные обитатели Явы, они выполняют важную роль в экологии леса — рыхлят почву и сеют семена плодов, которыми они кормятся. Ява является самым густонаселенном островом Индонезии, поэтому свиньи теряют свой ареал обитания из-за увеличения сельскохозяйственных угодий и роста городов. Кроме того, животные уничтожают посевы фермеров, из-за чего на них часто охотятся.



Теги: Донбасс, животные, ученые, свинья
 
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