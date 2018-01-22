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Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили
Если человек живет или работает в непосредственной близости от этого растения, то он рискует потерять слух, говорят медики из Мельбурна
Австралийские медики обнаружили неожиданную тенденцию: у многих пациентов наблюдались странные травмы ушей. Начиная с 2012 года по меньшей мере 28 человек обратились с повреждениями ушных каналов и барабанных перепонок. Общее у всех пациентов было лишь одно: все они держали дома растения из рода юкка, сообщает радиостанция ABC.
Юкка – это древовидные вечнозеленые растения родом из Центральной Америки. Многие из них размещаются в садах и на верандах, а также в офисах и иногда в квартирах. Одной из главных примет доморощенного вредителя являются длинные тонкие листья, заостренные на конце.
По словам медиков из Мельбурна, если человек живет или работает в непосредственной близости от юкки, то он рискует получить травмы, вплоть до потери слуха.
Из 28 обследованных пациентов, которым листья случайно попали в ушной проход, у 25 наблюдалась перфорация барабанных перепонок, то есть разрывы, которые могут приводить к нарушению слуха. Еще трем пациентам повезло чуть больше – их растения наградили лишь повреждениями наружных ушей и слуховых каналов.
По словам профессора Стивена О'Лири из Университета Мельбурна, когда человек решает посадить или приобрести юкку, вряд ли он беспокоится о возможных травмах ушей. Но на самом деле длинные остроконечные листья могут быть опасными.
Когда какой-либо предмет пробивает барабанную перепонку, это сопровождается не только нарушением слуха, но и частыми головокружениями, потерей равновесия; также повышается риск попадания внутрь инфекции.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, растения, опасность
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