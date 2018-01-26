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Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным

26.01.2018 07:58
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Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным

Один из шести взрослых людей выпивает более четырех раз в месяц, и для этой части населения характерен высокий риск развития заболеваний.

Ученые Университета штата Иллинойс в Чикаго показали, что медикаментозное подавление микроРНК MiR-21 позволяет обратить процесс разрушения сосудов у людей с алкогольной зависимостью. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Известно, что один из шести взрослых людей выпивает более четырех раз в месяц, и для этой части населения характерен высокий риск развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. По словам Шейна Филлипса, одного из авторов исследования, все больше молодых людей подвержены нарушениям работы сердца и сосудов.

Специалисты проанализировали образцы крови и биопсии тканей 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Участников исследования разделили на две группы, в одной из которых употребляли по четыре-пять стаканов спиртного в течение двух любых часов за последние 30 дней. Во второй группе участники пили не более одной порции алкоголя в месяц. Оказалось, что у первых был повышен уровень MiR-21 — соединения, которое участвует в блокировании активности ряда генов, защищающих организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также обнаружили, что подавление микроРНК помогло восстановить работу сосудов у людей с алкогольной зависимостью. У участников во второй группе этот эффект не наблюдался.



Теги: Донбасс, безопасность, алкоголь, ученые
 
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