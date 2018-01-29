Все рубрики раздела
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Ученые назвали дату конца света18:10
- Чистый воздух оказался опасным для человечества17:00
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Конец света 2018: что говорят предсказания11:48
- Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима12:40
Стало известно, кого комары кусают чаще всего
Американские исследователи выяснили, что комары реагируют не только на запах человеческого тела, но и на то, насколько активно человек смахивает комаров с кожи.
Из повседневного опыта нам известно, что на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других. В журнале Current Biology была опубликована статья, отчасти объясняющая этот феномен тем, насколько мастерски человек убивает комаров, садящихся на кожу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Если вы находитесь за городом в компании, держитесь рядом с другом, увлеченным беседой и не обращающим внимание на комаров; они с большой вероятностью слетятся к нему, а вас оставят в покое", - объясняет Джеффри Рифелл (Jeffrey Riffell) из Вашингтонского университета в Сиэтле, один из авторов исследования.
В статье Рифелл и его коллеги описывают поведение комаров, выпущенных в помещение с двумя подвешенными под потолком кусками ткани. Одни куски до этого держали люди, и они издавали привлекательный для комаров запах человеческого тела, другие были чистыми. Комары преимущественно садились на ткань, которая пахла человеком.
Эксперимент повторили, добавив механики: ткань с запахом человека приводили в движение, ту, что не пахла, - оставили висеть спокойно. В этом случае комары не отдавали предпочтение куску ткани, которая пахла человеком. Однажды спугнув насекомых взмахом полотна, ученые "научили" их избегать неудобной мишени. Эффект вибрации оказался равносилен 40% эффективности репеллента.
Дальнейшие эксперименты доказали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Эта связка формируется благодаря активности дофамина; генетически модифицированные комары, у которых связывание дофамина было затруднено и эта связка почти не образовывалась, не различали запах человеческого тела.
Авторы исследования полагают, что их открытие может принести большую пользу общественному здравоохранению. Так, например, выведение генетически модифицированных комаров с нарушенным связыванием дофамина может привести к существенному падению заболеваемости малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары.
Теги: Донбасс, исследования, комар
- «Тайные покупатели» проверили банки
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Дончане переходят с мяса на макароны
- Донецк стал победителем "ТОП-100. Лучшие города и регионы Украины"
- Заработная плата в феврале: шелест купюр тише прошлогоднего
- В руках одной из китайских статуй обнаружили странные предметы
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера