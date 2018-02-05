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Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне
Правда оказалась довольно прозаичной.
В прессе периодически появляются статьи о том, как пришельцы забирают в космические корабли жителей Земли. Люди рассказывают похожие истории о ярком свете, неспособности двигаться и прочих особенностях «общения» с инопланетянами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые обратили внимание на данную информацию и тщательно исследовали новостные материалы. По мнению экспертов, сведения о контактах с пришельцами являются ложными.
Чаще всего рассказывают подобные истории страдающие серьезными психическими заболеваниями. В их воображении возникают яркие образы, но в реальности ничего не происходит, просто люди путают вымысел с действительностью.
К подобным рассказам склонны лица, испытавшие сильный стресс. В качестве примера специалисты приводят матерей, потерявших своих детей. Женщины скорее поверят в то, что их ребенок жив, его похитили инопланетяне и скоро вернут, нежели в гибель дочерей и сыновей.
По мнению ученых, факт реального общения человека с пришельцем невозможно скрыть от представителей СМИ. По словам специалистов, истории о похищении землян инопланетянами являются выдумками.
Теги: Донбасс, похищение, ученые, инопланетянин
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- Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА11:56
- У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео11:42
- Оккупанты Донбасса наращивают боеспособность11:37
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