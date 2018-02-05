Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне

05.02.2018 10:12

Правда оказалась довольно прозаичной.



В прессе периодически появляются статьи о том, как пришельцы забирают в космические корабли жителей Земли. Люди рассказывают похожие истории о ярком свете, неспособности двигаться и прочих особенностях «общения» с инопланетянами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Ученые обратили внимание на данную информацию и тщательно исследовали новостные материалы. По мнению экспертов, сведения о контактах с пришельцами являются ложными.



Чаще всего рассказывают подобные истории страдающие серьезными психическими заболеваниями. В их воображении возникают яркие образы, но в реальности ничего не происходит, просто люди путают вымысел с действительностью.



К подобным рассказам склонны лица, испытавшие сильный стресс. В качестве примера специалисты приводят матерей, потерявших своих детей. Женщины скорее поверят в то, что их ребенок жив, его похитили инопланетяне и скоро вернут, нежели в гибель дочерей и сыновей.



По мнению ученых, факт реального общения человека с пришельцем невозможно скрыть от представителей СМИ. По словам специалистов, истории о похищении землян инопланетянами являются выдумками.