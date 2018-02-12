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Ученые рассказали, можно ли есть снег

12.02.2018 09:02
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Ученые рассказали, можно ли есть снег

Снег безопаснее всего есть свежим и в небольших количествах.

Ученые Румынского университета доказали, что употреблять в пищу свежевыпавший снег, который лежал менее двух дней, безопасно для здоровья. С течением времени, однако, повышается риск загрязнения замерзшей воды бактериями и плесенью. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Исследователи собрали снег из парка и вблизи кольцевой развязки в румынском городе Меркуря-Чук в январе и феврале, поместив образцы в герметично закрытые стерильные контейнеры, которые содержались при температуре минус 17,4-1,1 градуса Цельсия. Ученые проследили за развитием в пробах бактерий и плесени.

Оказалось, что при содержании январского снега в течение одного дня количество бактерий выросло до пяти на квадратный миллиметр. У февральских образцов этот показатель был в четыре раза выше. При этом у очень свежего снега, выпавшего максимум 12 часов назад, содержание микроорганизмов было незначительным, однако через два дня насчитывались десятки микробов.



Теги: Донбасс, здоровье, снег, польза, вред
 
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