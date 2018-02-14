Все рубрики раздела
- Инопланетные послания могут быть смертельно опасными19:10
- Позитивный взгляд: ученый рассказал, каким будет мир через 20 лет08:48
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Бомба замедленного действия: в тающих ледниках нашли опасную ртуть08:00
- Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне10:12
- В Мексике нашли пугающее захоронение08:28
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Ученые назвали дату конца света18:10
Инопланетные послания могут быть смертельно опасными
Возможны несколько типов опасных сообщений.
Астрономы из Германии и США заявили, что инопланетные послания в случае, если они будут получены, необходимо уничтожать без расшифровки. Ученые считают, что человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для человечества, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Считается, что послание от внеземных цивилизаций (ETI) может быть получено в виде сигналов, которые будут пойманы радиотелескопами, или инопланетных артефактов. Ученые полагают, что сообщение, отправленное «братьями по разуму», с достаточно большой долей вероятности будет вредоносным. Человечеству следует отказаться от чтения послания, поскольку нельзя быть уверенным, что отправитель не является злой, воинствующей цивилизацией.
Исследователи считают, что возможны несколько типов опасных сообщений. Такая информация, как «завтра мы превратим ваше Солнце в сверхновую», вызовет панику вне зависимости от того, правда это или нет. В другом случае, это может быть текст большого объема, который окажет деморализующее влияние на культуру. В пример эксперты приводят гипотезу, согласно которой падению Римской империи способствовала Библия.
В статье рассматривается самый вероятный тип гипотетического сообщения, который является аналогом послания Cosmic Call, сделанного радиотелескопом РТ-70 под Евпаторией. Он представляет собой ряд двоичных символов, которые расшифровываются в виде рисунка. Если сообщение распечатать на бумаге для дальнейшего анализа, то вред представляет только сам смысл сообщения. Однако при использовании компьютера сообщение, которое слишком сложно для расшифровки вручную, может быть опасным кодом, что требует изоляции цифрового устройства.
Ученые полагают, что для расшифровки сообщения невозможно соблюсти все условия безопасности. Они предлагают сценарий, согласно которому человечеством было получено дружественное сообщение, включающее «галактическую библиотеку в виде искусственного интеллекта». Даже если эксперимент будет проведен на Луне с помощью изолированного компьютера, а в случае угрозы активируются ядерные заряды, робот, вероятно, начнет манипулировать людьми, обещая им вознаграждение для своего побега. Кроме того, «библиотека» может научить людей создавать сложные технологии, не предупреждая их о побочных эффектах.
Теги: Донбасс, опасность, инопланетянин
- Заработная плата в феврале: шелест купюр тише прошлогоднего
- Цены в августе. Яйца, гречка и сахар "идут" вверх, а борщевой набор - всё доступнее
- Экономическое преступление в Донбассе: на кону 1 миллион 200 тысяч гривен
- Экономика Донбасса под угрозой: сокращается рабочая неделя и зарплата
- Медведев заявил, что от санкций ЕС и США Россия только выиграет
- Мэр Донецка советует предпринимателям не паниковать
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области18:57
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Флешмоб ХК Донбасс в день святого Валентина21:20
- В Донецке скончался один из главарей ДНР21:10
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней20:15
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах