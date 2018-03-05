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Ученые предупреждают человечество о ядерной зиме

05.03.2018 09:55
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Ученые предупреждают человечество о ядерной зиме

Многие уверенны, что такой вариант развития событий возможен.

В центрах некоторых галактик происходят процессы, которые могут привести к серьезному взрыву и возникновению ядерной зимы. Такое мнение высказали ученые после проведения исследований.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на newsyou.

Астрофизики провели ряд исследований, которые показали, что в центре некоторых галактик проходят процессы, в результате которых происходит выделение большого количества энергии. Если данная энергия взорвется, то такой взрыв может спровоцировать возникновение на нашей планете ядерной зимы.

Переизбыток энергии пока трансформируется в звездообразование, но ученые не берутся прогнозировать, куда данная энергия сможет направиться в дальнейшем. Наиболее сильные взрывные процессы исследователи наблюдают в галактике Млечный путь. Установлено, что именно в ней несколько миллионов лет назад вырвалась взрывная волна, которая докатилась до Земли и повлияла на развитие жизни на ней. Теперь ученые хотят выяснить, к чему может привести подобный взрыв сейчас.

Прогнозируется, что в первую очередь такой взрыв повлияет на кардинальное изменение климата на нашей планете. Есть и более пессимистически настроенные ученые, которые уверенны, что такой взрыв полностью уничтожит жизнь на Земле. По предварительным подсчетам, взрыв в галактике Млечный путь может произойти уже через 30 тысяч лет. Исследования по изучению данной проблематики продолжаются.



Теги: Донбасс, ученые, ядерная энергия, человечество
 
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