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Архив - Открытия и исследования

Исследователи впервые обнаружили на Земле алмаз с "инопланетным" льдом внутри

11.03.2018 09:30
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Исследователи впервые обнаружили на Земле алмаз с "инопланетным" льдом внутри

Такой лед впервые зафиксирован в естественных условиях на Земле.

Ученые впервые обнаружили на Земле сверхплотную форму льда, известную как лед-VII. На данный момент известно, что подобный лед формируется в космосе, но на Земле до этого он был получен только в лабораторных условиях. Теперь же он был найден внутри алмаза. О своей находке исследователи сообщили в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Самый обыкновенный лед, который можно, например, добавить в напиток, это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму. Но по мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.

Такой лед исследователи обнаружили случайно, в алмазе, который был найден на глубине примерно 644 километров под корой. Мантия не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому льда там. естественно, не образуется. В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII.



Теги: Донбасс, ученые, лед, алмаз
 
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