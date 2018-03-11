Ученые выяснили невероятный факт о собаках

11.03.2018 18:32

Способность собак распознавать эмоции не является инстинктом или результатом дрессировки.



В новом эксперименте собаки показали, что могут понимать эмоции людей по выражению лица и голосу. Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, провели психологи из Университета Сан-Паулу в Бразилии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Ученые собрали 17 домашних собак и подвергли их двум испытаниям. В первом каждого пса сажали перед экраном, на котором транслировались изображения сердитых или счастливых людей и собак. Затем снимки комбинировали с разными звуками — либо игривым или агрессивным лаем собак, либо фразами на незнакомом языке в сердитом или веселом тоне. Когда собаки слышали нейтральные звуки, они быстро теряли интерес к происходящему на экране, но если выражения лица и звук совпадали, испытуемые внимательно и с интересом рассматривали проекцию.



Психологи утверждают, что способность собак распознавать эмоции не является инстинктом или результатом дрессировки. Скорее, это признак познавательной способности.



«Собаки получали информацию из звука, а затем ассоциировали ее с изображением. Это связано с очень сложным психологическим механизмом, — говорит Наталья де Соуза Альбукерке, ведущий автор исследования. — Они очень приспособлены к человеческому миру и нашим эмоциям».