Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья

28.03.2018 10:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья

Нахождение в одной комнате с роутером повлияло на рост семян.

Школьницы из Дании провели эксперимент по влиянию беспроводного интернета и мобильных телефонов на живые организмы. Результаты исследований юных всезнаек заинтересовали учёных — биологов и радиологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.

Проблемы с сосредоточенностью внимания на уроках подтолкнули учениц девятого класса провести исследование. Выяснилось, что девочки спят с мобильными телефонами в изголовье.

Для проведения эксперимента в 12 лотках разложили 400 семян кресс-салата и разместили по шесть лотков в двух комнатах. Семена получали одинаковое количество влаги и света. Для эксперимента в одной комнате разместили Wi-Fi роутеры, тип излучения которых совпадает с мобильными телефонами.

Через 12 дней результат исследований потряс девочек, учителей и… учёных. Ростки из семян в комнате с роутерами выглядели намного хуже по сравнению с ростками в другом помещении. Часть ростков погибла.

«Это страшно. Шокирована таким результатом», — говорит Леа Нильсен, участница эксперимента. «Никто больше не спит рядом с мобильным телефоном. Телефон лежит далеко или в другой комнате. И компьютер выключен», — сообщила школьница.

Отметил исследование школьниц Олле Йоханссон, профессор Каролинского института в Стокгольме. Учёный и профессор Мари-Клер Каммарт из Бельгии намерены повторить опыт.

«Несмотря на неопытность, девочки умело разработали и реализовали элегантный эксперимент. Точность и богатство деталей считаю образцовыми, а выбор кресс-салата сделали правильно».

Участниц эксперимента профессор пригласил продолжить исследовательскую карьеру, отметив, что «хотел бы видеть таких людей в своей команде». «Это было так круто! До сих пор не могу в это поверить!» — говорит Леа.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, Wi-Fi
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх