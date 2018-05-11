Все рубрики раздела
- Астрономы сообщили о неизбежной катастрофе Солнечной системе15:02
- Ученые бьют тревогу: человечество может погибнуть от неизлечимой эпидемии12:30
- Ученые, наконец, выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки17:05
- Ученые обнаружили древнейших существах на Земле, считавшихся вымершими18:20
- В детской игрушке обнаружили "кристаллы времени"16:32
- В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус07:47
- Ученые предсказали Солнцу гибельную катастрофу11:15
- Ученые запретили парам спать в одной постели, и вот почему09:40
- «Проклятую» египетскую гробницу оставили в покое18:10
- Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма13:00
В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус
Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор.
Группа ученых под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета обнаружила следы гепатита В в ДНК человека, жившего около 4,5 тысячи лет назад. Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор. О результатах исследования сообщает издание Science Alert, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Специалисты выделили ДНК из зубов и височной кости скелетов 137 человек из кочевых народов, живших 2000-7000 лет назад. Для этого биологи использовали метод дробовика, когда длинные цепи ДНК расщепляется на перекрывающиеся фрагменты, которые затем встраиваются в векторы — кольцевые молекулы, копирующиеся в клетках бактерий. Таким образом создается геномная библиотека. Выбранные случайным образом фрагменты секвенируются, то есть определяется последовательность нуклеотидов, после чего они объединяются в более крупные цепи.
Такой метод позволяет биологам сравнить вновь расшифрованные последовательности ДНК с уже известными, которые содержатся в базах данных. Кроме того, были проанализированы геномы 167 человек, секвенированные в другом исследовании. У 25 человек, один из которых жил 4,5 тысячи лет назад, были выявлены фрагменты нуклеиновых кислот, принадлежащих геному вируса гепатита В, который способен полностью или частично встраиваться в ДНК хозяина.
До этого открытия возраст самых ранних следов вируса гепатита В составлял 450 лет. Результаты исследования показывают, что инфекция имела широкое распространение в Евразии в течение нескольких тысяч лет.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от гепатита В умирают 786 тысяч человек по всему миру.
Теги: Донбасс, вирус, зубы
- Политический привкус гриппозной заразы
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский
- Порошенко уволил председателей РГА в двух областях
- Суд рассматривает дело Насирова: защите отказали в отводе судьи
- За блокадой Донбасса стоит конкретная политсила - министр Андрей Рева (ВИДЕО)
- З'явився прогноз щодо знищення Януковича
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
- Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов15:20
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
- В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде12:19
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой12:02
- Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО11:40
- "Укртелеком" поднимает цены на свои услуги16:00
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
- Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов15:20
- Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев15:02
- Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму14:39
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма13:58
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье