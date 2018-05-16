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Ученые, наконец, выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки
Исследователи доказали, что общество сильно занижает умственные способности блондинок, интеллект которых на самом деле выше, чем у брюнеток.
Как информирует replyua.net, в ходе многочисленных экспериментов и исследований эксперты выяснили, что женщины со светлыми от природы волосами намного быстрее справляются со сложными задачами и чаще брюнеток правильно отвечают на вопросы интеллектуальных тестов.
К слову, ученые подчеркнули, что такой стереотип о глупости блондинок был придуман социумом, и его, скорее, можно отнести к барышням, которые от природы имеют темные волосы, но осветляют их, а природные блондинки, как оказалось, могут похвастаться отличными интеллектуальными способностями.
Специалист из Австралии ранее рассказала, что разумом и интеллектом людей наделяет не природа и не их генетический цвет волос. Исследовательница уверена, что интеллектом людей наделяют представители внеземных цивилизаций, и они не делят население Земли на блондинов и брюнетов.
Теги: Донбасс, ученые, блондинка, брюнетка
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