Все рубрики раздела
- Астрономы сообщили о неизбежной катастрофе Солнечной системе15:02
- Ученые бьют тревогу: человечество может погибнуть от неизлечимой эпидемии12:30
- Ученые, наконец, выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки17:05
- Ученые обнаружили древнейших существах на Земле, считавшихся вымершими18:20
- В детской игрушке обнаружили "кристаллы времени"16:32
- В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус07:47
- Ученые предсказали Солнцу гибельную катастрофу11:15
- Ученые запретили парам спать в одной постели, и вот почему09:40
- «Проклятую» египетскую гробницу оставили в покое18:10
- Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма13:00
Астрономы сообщили о неизбежной катастрофе Солнечной системе
В настоящее время астрономы сосредоточили свое внимание на блуждающей звезде, именуемой Gliese 710. По их расчетам, ее траектория движения и «поведение» неминуемо приведет к столкновению с Солнечной системой, при этом удара следует ожидать на 10 тысяч лет раньше, чем ученые предпологали изначально.
Отмечается, что блуждающая звезда представляет собой необычное космическое явление, лишенное всех гравитационных цепей, призванных удерживать ее на своем месте во Вселенной. Gliese 710 является именно такой звездой, которая приближается к Солнечной системе.
По подсчетам ученых, к Солнесной системе она подберется через 1,35 миллиона лет. В текущем году ученые проверили правильность своих расчетов, которые оказались практически верными за исключением даты столкновения. Как выяснилось, научные прогнозы подтвердятся раньше, чем ожидалось.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, катастрофа, астрономия, Солнечная система
- Путина, возможно, ожидает судьба Каддафи
- В Британии назвали имя организатора катастрофы российского лайнера в Египте
- Ростовской области грозит экологическая катастрофа. Донбасс виноват
- В "духовной" России играют в викторину о сбитом "Боинге" - поздравляют после правильных ответов
- Зимой Путина и Россию ждет катастрофа - мнение политика
- Порошенко: "Доказано, что "Бук"-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации"
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
- Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов15:20
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
- В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде12:19
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой12:02
- Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО11:40
- "Укртелеком" поднимает цены на свои услуги16:00
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
- Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов15:20
- Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев15:02
- Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму14:39
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма13:58
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье