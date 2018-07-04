Ученые научились выявлять болезни по снам

04.07.2018 07:49

Особое внимание следует обращать на те сны, сюжеты которых повторяются с периодичностью.



С помощью снов можно определить заболевания человека. С таким заявлением выступила группа ученых. Они уверены, что анализ сновидений поможет точно диагностировать психологические и физические проблемы конкретного человека.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на СВОБОДНАЯ ПРЕССА.



Причем взаимосвязь сновидений и недугов может в будущем использоваться врачами при постановке диагноза.



Например, ночные кошмары говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой. В случае, если сновидца кто-то душит, стоит проверить здоровье легких. Драки, которые постоянно снятся человеку, красноречиво указывают на проблемную печень. Испорченная еда в сновидениях может говорить о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом.