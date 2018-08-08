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Ученые сделали удивительное открытие о котах
08.08.2018 22:39
Учёные рассказали, почему коты любят играть с коробками.
Американские учёные выяснили, что домашние коты любят играть с коробками сразу по нескольким причинам.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Первая причина - биологическая: тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.
При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные.
Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.
Теги: Донбасс, кошка, ученые, домашние животные, открытие
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