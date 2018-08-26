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Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха

26.08.2018 18:55
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Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха

Грязный воздух сокращает продолжительность жизни

Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на год. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, которая определяется концентрацией твердых частиц размером менее 2,5 микрометра. Они могут проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Ученые также оценили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни как регионально, так и в глобальных масштабах.

Оказалось, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, потеря составляет в среднем один год на каждого человека, и это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективного лекарства от рака легких или груди. В Индии и Китае улучшение качества воздуха могло бы на 15-20 процентов увеличить шансы 60-летних пожилых людей дожить до 85 лет.

По оценкам, из-за твердых частиц, попадающих в воздух, в год умирает 90 тысяч американцев и 1,1 миллиона жителей Индии.



Теги: Донбасс, воздух, опасность, ученые, загрязнение
 
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