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Ученые назвали возраст «максимального счастья»

29.08.2018 22:15
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Ученые назвали возраст «максимального счастья»

С возрастом усиливается чувство контроля.

Специалисты из Бернского Университета в результате исследований пришли к выводу, что люди испытывают пик счастья в возрасте 60 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Ученые взяли за основу данные почти 200 ранее проведенных исследований (касались 165000 человек 4-94 лет), относительно чувства уверенности, испытываемого человеком. 

На него влияют много факторов - потери, достижения, вес человека, состояние его здоровья. В принципе известно, что с возрастом усиливается чувство контроля, физического и эмоционального. И хотя кризис может посетить в любом возрасте, как правило в районе 60 лет самооценка сильно не страдает. Обычно она укрепляется.

Что касается других временным отрезков, то в целом с 4 до 11 лет самооценка уверенно растет. В 20 лет наблюдается резкий скачок вверх (связано с обретением независимости). К 30 все тормозится. И еще 30 лет уходит на то, чтобы самооценка пришла в норму и достигла пиковых значений. По этой причине многие говорят, что с выходом на пенсию стали счастливыми. Правда, в 70 начинается небольшой спад, а в 90 лет происходит самый большой провал в самооценке.



Теги: Донбасс, психология, возраст, ученые, счастье
 
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