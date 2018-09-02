Все рубрики раздела
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Найдено место, где Иисус превращал воду в вино08:45
- Археологи нашли на египетском саркофаге послание в будущее17:12
- Ученые выяснили, как телевизор и смартфоны влияют на интимную жизнь13:00
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые обнаружили у человека новый орган18:00
- Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"22:45
- Математик назвал точную дату Апокалипсиса08:17
Как использовать смартфон без вреда для здоровья
Эти советы помогут минимизировать риски для организма.
Зависимость от смартфонов, характерная для огромного количества современных людей, довольно негативно сказывается на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«От чрезмерного использования смартфонов страдает, например, шея. Речь идет о состоянии под названием «текстовая шея». Для того, чтобы сохранить свой позвоночник в порядке, нужно держать смартфон на уровне глаз, а не наклоняться к нему», - рассказывают эксперты.
Нужно следить и за положением рук. Специалисты рекомендуют управляться со смартфоном при помощи обеих рук сразу - так уменьшается нагрузка на позвоночник.
Главное правило, которого стоит придерживаться - сеансы взаимодействия со смартфоном не должны быть слишком продолжительными. Их количество тоже желательно свести к минимуму.
Для того, чтобы сохранить свое зрение, не следует пренебрегать такой присутствующей в современных операционных системах для смартфонов функцией, как уменьшение интенсивности синего цвета. Синяя часть спектра излучения экранов мобильных девайсов, как доказали ученые, вредит глазам сильнее остальных.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, смартфон, вред
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки22:20
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди21:30
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA21:00
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Неизвестные расстреляли сотрудников автосервиса, видео не для слабонервных20:00
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"