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Как использовать смартфон без вреда для здоровья

02.09.2018 14:45
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Как использовать смартфон без вреда для здоровья

Эти советы помогут минимизировать риски для организма.

Зависимость от смартфонов, характерная для огромного количества современных людей, довольно негативно сказывается на здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«От чрезмерного использования смартфонов страдает, например, шея. Речь идет о состоянии под названием «текстовая шея». Для того, чтобы сохранить свой позвоночник в порядке, нужно держать смартфон на уровне глаз, а не наклоняться к нему», - рассказывают эксперты.

Нужно следить и за положением рук. Специалисты рекомендуют управляться со смартфоном при помощи обеих рук сразу - так уменьшается нагрузка на позвоночник.

Главное правило, которого стоит придерживаться - сеансы взаимодействия со смартфоном не должны быть слишком продолжительными. Их количество тоже желательно свести к минимуму.

Для того, чтобы сохранить свое зрение, не следует пренебрегать такой присутствующей в современных операционных системах для смартфонов функцией, как уменьшение интенсивности синего цвета. Синяя часть спектра излучения экранов мобильных девайсов, как доказали ученые, вредит глазам сильнее остальных.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, смартфон, вред
 
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