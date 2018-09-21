Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне

21.09.2018 16:58

Стоит ли занимать малыша телефоном.



Часто родители дают маленькому ребенку телефон, чтобы отвлечь его, успокоить, развеселить, но они не задумываются о том, как губительно это влияет на малыша, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.



Вот какие нежелательные последствия могут возникнуть, если ты будешь часто давать маленькому ребенку смартфон:



У ребенка появляется зависимость

Дело в том, что на твой мозг телефон влияет не так сильно, как на мозг ребенка -дети намного сильнее подвержены влиянию электронных устройств. Когда ребенок пользуется гаджетами, у него вырабатывается очень много дофамина - гормона радости и удовольствия.



Поэтому компьютерные игры или мультфильмы на планшете начинают ассоциироваться с удовольствием. И если ребенок будет испытывать грусть, скуку или тревогу, у него возникает потребность в использовании смартфона/компьютера/планшета. А ломка от гаджетов не слабее, чем от наркотиков.



Меняется тип мышления, рассеивается внимание

Когда ребенок, например, играет в игру на планшете, картинки постоянно меняются. К тому же самому можно сменить персонажа, локацию или вообще выключить игру и включить мультик. Дети привыкают к таким переменам, поэтому сконцентрироваться на чем-то одном продолжительное время им очень сложно. Особенно на чем-то не очень интересном. Стоит ли говорить о том, что без этого в жизни просто никак?



Дети начинают воспринимать все картинками, короткими образами. Это называется клиповое мышление. Конечно, часть необходимой информации можно приспособить под этот тип мышления - например, смотреть компьютерные презентации. Но все равно без, так сказать, монотонных источников информации в жизни не обойтись.



Перегружается сенсорная система

Сенсорная система - это система восприятия окружающего мира (зрение, слух, обоняние, вкус, прикосновение и прочее). Во время пользования смартфоном ребенок получает слишком много сигналов, которые перегружают эту систему. Поэтому ребенок становится капризным, плаксивым, раздражительным, агрессивным, закатывает истерики.



Ухудшается мелкая моторика

Когда ребенок проводит много времени с гаджетами, его моторика рук не развивается. А, как говорил известный педагог, ум ребенка на кончиках его пальцев. Поэтому не развивается мелкая моторика - замедляется развитие, детям тяжелее выполнять простые манипуляции руками.



Ухудшается сон

Свет от экрана ухудшает выработку мелатонина - гормона сна. Поэтому уснуть детям намного сложнее, и сон беспокойный и недолгий.



Помимо этого есть очевидная угроза для здоровья - ухудшается зрение, ребенок меньше двигается, могут быть проблемы с осанкой и вообще с опорно-двигательным аппаратом.



Безусловно, в нашу эпоху нельзя не пользоваться гаджетами - это важная часть нашей жизни, которая ее улучшает и упрощает. И хорошо, что ребенок с детства становится продвинутым пользователем любой техники. Но ко всему надо подходить с умом. Поэтому постарайся как можно больше ограничить использование ребенком гаджетов хотя бы до 6 лет.